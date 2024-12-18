Дмитрий Песков одобрил диалог с международными спортивными организациями

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул необходимость диалога с международными спортивными организациями для того, чтобы российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал программы "Вести".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Песков

Песков выразил убежденность в том, что если существует возможность вести переговоры с целью обеспечить участие российских атлетов в спортивных состязаниях, то это необходимо делать. В качестве подтверждения своей позиции он привёл пример с плаванием. Он отметил, что "если можно вести диалог с тем, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать. Пример с плаванием это подтверждает".

Кроме того, на недавнем декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступили 27 российских спортсменов, получивших нейтральный статус. Российская команда продемонстрировала высокие результаты, заняв второе место в общем медальном зачете, уступив лишь команде США.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

