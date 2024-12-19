Алина Загитова поделилась своими планами на встречу Нового года

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова исполнит главную роль в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Санкт-Петербурге. Одно из представлений запланировано на 31 декабря в спортивном комплексе "Юбилейный".

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алина Загитова

Фигуристка надеется успеть в Москву к своей семье перед Новым годом, пишет Газета.Ru.

Загитова рассказала, что Новый год — это семейный праздник, поэтому она очень хочет встретить 2025 год вместе с семьёй и близкими.

"Новый год — это семейный праздник. Поэтому надеюсь, что всё-таки мне удастся приехать в Москву. Очень хочу встретить 2025 год с семьёй, с родными и близкими", — сказала Загитова.

Уже на протяжении четырёх лет она начинает год с выступлений перед зрителями 31 декабря, и наступающий 2025 год, по словам спортсменки, не станет в этом плане исключением.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

