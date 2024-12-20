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Бока и животик тают на глазах: верный способ обрести тело мечты

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Спорт

Многие люди после похудения сталкиваются с этой неприятной проблемой. Кожа на животе обвисает, появляются бока. Есть отличный способ, чтобы от этого избавиться — массаж.

Толстая женщина на пляже
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстая женщина на пляже

Курс массажа — аппаратного или ручного — поможет вывести лишнюю жидкость, поспособствует более быстрому уменьшению жировой прослойки и подтянет кожу, рассказал наставник по здоровью Георгий Суренян.

Он добавил, что это только один из элементов комплексного подхода. Достичь желаемого результата не получится, если вы делаете только массаж. А вот если соединить его, правильное питание и тренировки, то эффект не заставит себя ждать, пишет "СЭ".

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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