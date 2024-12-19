Русское упражнение для рельефного пресса: его можно делать в любом возрасте

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Если вас беспокоит жир на животе, обвисшая кожа в этой области, стоит начать делать это эффективное упражнение — русский твист или русские скручивания.

Фото: freepik пресс

Техника выполнения:

Сесть на пол, согнув колени и поставив стопы на пол. Слегка отклониться назад, сохраняя спину прямой. Повернуть туловище влево, затем вернуться в исходное положение. Повернуть туловище вправо, вернуться в исходное положение, пишет "СЭ". Сделать 15-20 повторений.

Конечно же, одним упражнением нельзя решить все проблемы, нужно подходить комплексно. То есть, соблюдать правильное питание, ежедневно тренироваться, добавить в жизнь кардионагрузку и меньше волноваться по пустякам.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

