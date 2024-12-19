Если вас беспокоит жир на животе, обвисшая кожа в этой области, стоит начать делать это эффективное упражнение — русский твист или русские скручивания.
Конечно же, одним упражнением нельзя решить все проблемы, нужно подходить комплексно. То есть, соблюдать правильное питание, ежедневно тренироваться, добавить в жизнь кардионагрузку и меньше волноваться по пустякам.
Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.