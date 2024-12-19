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Русское упражнение для рельефного пресса: его можно делать в любом возрасте

0:46
Спорт

Если вас беспокоит жир на животе, обвисшая кожа в этой области, стоит начать делать это эффективное упражнение — русский твист или русские скручивания.

пресс
Фото: freepik
пресс

Техника выполнения:

  1. Сесть на пол, согнув колени и поставив стопы на пол.
  2. Слегка отклониться назад, сохраняя спину прямой. Повернуть туловище влево, затем вернуться в исходное положение.
  3. Повернуть туловище вправо, вернуться в исходное положение, пишет "СЭ".
  4. Сделать 15-20 повторений.

Конечно же, одним упражнением нельзя решить все проблемы, нужно подходить комплексно. То есть, соблюдать правильное питание, ежедневно тренироваться, добавить в жизнь кардионагрузку и меньше волноваться по пустякам.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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