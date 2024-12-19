Красивый пресс в 50 лет? Легко! Упражнения для мужчин, которые избавят от живота

Жир на животе может появиться даже у тех, кто занимается спортом и качает мышцы. О причинах его появления и методах избавления рассказал наставник по здоровью Георгий Суренян.
Причины появления живота:
Чтобы избавиться от живота и обрести красивый пресс, эксперт советует применять комплексный подход, сочетающий регулярные физические упражнения, сбалансированную диету, снижение уровня стресса и изменение образа жизни.
Сочетание регулярных тренировок, полноценного питания, борьбы со стрессом и достаточного сна даст наилучшие результаты.
Для начала нужно создать дефицит калорий в ежедневном рационе. В нем должно быть больше белковых, клетчатки и сложных углеводов, таких как рис, макароны, гречка, овсянка, сообщает "СЭ".
Эксперт считает, что упражнения могут помочь укрепить и привести в тонус мышцы живота. Их нужно сочетать с комплексной фитнес-программой, включающей кардио, силовые тренировки и растяжку.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.