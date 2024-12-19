Вернуть силы и красоту поможет эта тибетская гимнастика

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Тибетская гимнастика — одна из древнейших в мире практик, разработанная тибетскими ламами для восполнения жизненных сил. Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин рассказал, как ее выполнять.

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Самый популярный комплекс "Пять тибетских жемчужин", или "Око возрождения" нужно выполнять каждое утро.

Первая жемчужина

Находясь в положении стоя, расставьте руки в стороны параллельно полу, а затем начните вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси.

Для начала возьмите невысокий темп и постепенно увеличивайте его от занятия к занятию.

Если почувствуете головокружение, присядьте и отдохните.

Считается, что такие движения способствуют пробуждению энергетических каналов.

Вторая жемчужина

Лёжа на спине, положите руки вдоль туловища. Медленно поднимите ноги (по возможности прямые, но можно и согнуть их) и голову навстречу друг другу.

Сделайте паузу в точке, где ваши бедра окажутся перпендикулярны полу, а затем медленно опустите голову и ноги.

Упражнение должно усиливать циркуляцию энергии в чакрах горла, стимулировать пищеварительную, мочеполовую систему и работу щитовидной железы.

Третья жемчужина

Стоя на коленях, ладони приложите к задней поверхности бедра, под ягодицами.

Подбородок прижмите к груди. Выгните шею, а затем верхнюю часть спины назад, опираясь ладонями о бедра.

Достигните максимума в амплитуде и вернитесь в исходное положение.

Такое воздействие на суставы и мышцы помогает в лечении от гайморита и синусита, а также при нерегулярных менструальных циклах.

Четвёртая жемчужина

Сидя на полу, прижмите подбородок к груди, ноги расположите на ширине плеч, а руки — на уровне таза, по бокам от него.

Начиная с запрокидывания головы, откидывайтесь назад, вплоть до отрыва бедер от пола и перехода в положение "стола на ножках", в котором ваши руки и голени будут перпендикулярны полу, а туловище и бедра — параллельны.

После паузы медленно вернитесь в исходное положение, пишет "СЭ".

Пятая жемчужина

Исходное положение: лежа на животе, толкаясь руками в пол, оторвите от него грудную клетку и максимально прогнитесь в шее и спине назад.

Оторвите таз от пола и медленно поднимайте его, толкаясь руками назад, пока не окажетесь согнуты в тазу до положения "пики".

После паузы медленно вернитесь в исходное положение.

Это упражнение в йоге считается асаной "собака мордой вниз".

Для наибольшего эффекта комплекс стоит выполнять на голодный желудок. Начать нужно с 3 повторений каждого упражнения, постепенно прийти к 21 повторению.

Уточнения

Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Бё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.

Представляет собой культурную и религиозную общность, отличительными чертами которой являются тибетский язык и тибетский буддизм. Коренное население — тибетцы.

С 1950 года значительная часть входит в состав КНР как Тибетский автономный район и автономные единицы в провинциях Юньнань, Сычуань, Цинхай и Ганьсу, между которыми поделены исторические области Тибета У-Цанг, Кам и Амдо. Лхаса — историческая столица Тибета и административный центр Тибетского автономного района. Другие территории Тибета, такие как Ладакх и Сикким, принадлежат к Республике Индия. Небольшие территории тибетской культурной и религиозной общности, такие как Нубри, Йолмо, Мустанг, Лими и Долпо находятся на территории современного Непала.

Включение Тибета в состав КНР в результате военного вторжения остаётся сложным и противоречивым вопросом вплоть до настоящего времени.

В Дхарамсале (Индия) находится правительство Тибета в изгнании, главой которого до 2011 года являлся Далай-лама XIV, один из самых узнаваемых и уважаемых людей в мире. 27 апреля 2011 года в результате всемирного голосования тибетской диаспоры на эту должность был избран Лобсанг Сенге. А через 10 лет, 27 мая 2021 года, его сменил Пенпа Цхеринг — второй демократически избранный сикьонг (глава правительства Тибета в изгнании).

