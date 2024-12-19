Тибетская гимнастика — одна из древнейших в мире практик, разработанная тибетскими ламами для восполнения жизненных сил. Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин рассказал, как ее выполнять.
Самый популярный комплекс "Пять тибетских жемчужин", или "Око возрождения" нужно выполнять каждое утро.
Считается, что такие движения способствуют пробуждению энергетических каналов.
Упражнение должно усиливать циркуляцию энергии в чакрах горла, стимулировать пищеварительную, мочеполовую систему и работу щитовидной железы.
Такое воздействие на суставы и мышцы помогает в лечении от гайморита и синусита, а также при нерегулярных менструальных циклах.
Это упражнение в йоге считается асаной "собака мордой вниз".
Для наибольшего эффекта комплекс стоит выполнять на голодный желудок. Начать нужно с 3 повторений каждого упражнения, постепенно прийти к 21 повторению.
Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Бё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.
Представляет собой культурную и религиозную общность, отличительными чертами которой являются тибетский язык и тибетский буддизм. Коренное население — тибетцы.
С 1950 года значительная часть входит в состав КНР как Тибетский автономный район и автономные единицы в провинциях Юньнань, Сычуань, Цинхай и Ганьсу, между которыми поделены исторические области Тибета У-Цанг, Кам и Амдо. Лхаса — историческая столица Тибета и административный центр Тибетского автономного района. Другие территории Тибета, такие как Ладакх и Сикким, принадлежат к Республике Индия. Небольшие территории тибетской культурной и религиозной общности, такие как Нубри, Йолмо, Мустанг, Лими и Долпо находятся на территории современного Непала.
Включение Тибета в состав КНР в результате военного вторжения остаётся сложным и противоречивым вопросом вплоть до настоящего времени.
В Дхарамсале (Индия) находится правительство Тибета в изгнании, главой которого до 2011 года являлся Далай-лама XIV, один из самых узнаваемых и уважаемых людей в мире. 27 апреля 2011 года в результате всемирного голосования тибетской диаспоры на эту должность был избран Лобсанг Сенге. А через 10 лет, 27 мая 2021 года, его сменил Пенпа Цхеринг — второй демократически избранный сикьонг (глава правительства Тибета в изгнании).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.