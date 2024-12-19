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Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению

1:06
Спорт

Чтобы накачать мощные руки, плечи, достаточно делать упражнения на турнике, который можно найти в любом дворе. Фитнес-тренер Иван Королев рассказал, как это работает.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

Не каждый сможет взять и с наскока сделать несколько подходов подтягиваний, да еще и в разной технике. Если вы пока не готовы к такому уровню нагрузки, попробуйте начать подтягиваться с помощью закрепленной на турнике резины. Или же найдите перекладину пониже и начните с горизонтальных подтягиваний.

"Даже если у вас нет цели прогрессировать в этом упражнении дальше, переходя на более сложные уровни, спина в любом случае скажет спасибо за такую разминку", — цитирует тренера "СЭ".

Нужно не забывать делать жимовые движения, чтобы избежать мышечного дисбаланса, получить красивую и здоровую осанку. Подойдут классические или обратные отжимания, отжимания от брусьев, низкой перекладины или скамейки, отжимания с колен или жимы стоя с помощью той же резины, которой вы пользуетесь для подтягиваний.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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