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Похудеть за две недели вам помогут эти простые правила

1:32
Спорт

Нутрициолог Диана Никитина дала советы, которые помогут сбросить лишние килограммы перед Новым годом.

Полезные продукты
Фото: Freepik is licensed under License: Free
Полезные продукты

Нужно пить достаточное количество воды, чтобы улучшить пищеварение и снизить аппетит. Нутрициолог уверена, что жидкость усиливает обменные процессы и выводит токсины из организма.

"Не голодайте весь день, чтобы не возникло переедания в вечернее время. Основные приемы пищи — это завтрак и обед, а на ужин выбирайте такие легкие блюда, как суп/бульон или тушеные овощи с небольшой порцией белка. Принимайте пищу, только когда появляется чувство голода. Ешьте осознанно, тщательно прожевывая пищу и не отвлекаясь на гаджеты", — цитирует эксперта "СЭ".

Еще она рекомендует добавить в рацион ягоды (до 250 г в день) и фрукты (1-2 шт. в день). Есть их нужно вместо десерта.

"Выдерживайте оптимальный промежуток между ужином и завтраком (12-14 часов) и старайтесь ужинать не позднее 3-4 часов до сна. Используйте растительные ферменты для наилучшего усвоения питательных веществ", — добавила Никитина.

Также помогут: массаж, йога, дыхательные практики, медитации. Это избавит от стресса, который так мешает похудеть. Полезна будет и физическая активность: стоит делать от 7 до 10 тысяч шагов в день.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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