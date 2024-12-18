Фьюри отказался от жены из-за Усика: на что пошел боксёр ради реванша?

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что три месяца не говорил с супругой. Он готовился к бою-реваншу с украинцем Александром Усиком.
"Это был долгий тренировочный лагерь. Я был вдали от жены и детей три месяца, я вообще не говорил с Пэрис за этом время, ни слова. Я многим пожертвовал", — цитирует Фьюри Bleacher Report.
Он готовился к бою с Усиком на Мальте. Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. Впервые боксеры подрались в ночь на 19 мая, украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг).
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