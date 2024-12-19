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Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе: работа строилась исключительно с дубинкой

1:09
Спорт

Чемпионка Европы 2020 по фигурному катанию Алёна Косторная объяснила причины своего перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко летом 2020 года.

Алёна Косторная
Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алёна Косторная

Позже, в 2021 году, она вернулась в группу Тутберидзе.

Косторная объяснила, что с возрастом она стала более зрелой и хотела, чтобы к ней относились с уважением и прислушивались к её мнению. Однако, по словам спортсменки, тренер продолжала общаться с ней как с ребёнком.

"Работа происходила не на каких-то взаимодоверительных отношениях, на каком-то диалоге, работа строилась исключительно с дубинкой", — сказала Косторная.

Фигуристка добавила, что после долгих размышлений она решила, что должна отстаивать свою позицию. Она позвонила Тутберидзе, чтобы сообщить о своём решении, сказав, что хочет попробовать работать по-другому, с использованием новых методов".

По словам спортсменки, тренер предложила ей попробовать, поделилась Косторная в документальном фильме Winline "Параллельное вращение".

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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