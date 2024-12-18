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Как хранить мячи, лыжи и другой спортинвентарь?

1:42
Спорт

Правильное хранение спортивного инвентаря убережет его от повреждения и продлит срок службы. Влага, пыль и экстремальные температуры могут испортить ваши мячи, лыжи, коврики для йоги и другое. Разберемся, как нужно хранить инвентарь.

Предметы для спорта
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Предметы для спорта

Стоит учитывать специфику каждого вида принадлежностей: например, резиновые мячи требуют защиты от солнечных лучей, а металлические изделия — от коррозии.

Очень важно соблюдать правильные условия хранения спортивного инвентаря:

  • Оптимальная температура хранения составляет от 15 до 25 градусов Цельсия, а уровень влажности — от 30 до 50 процентов.
  • Не храните инвентарь в подвалах и на чердаках.
  • Регулярное проветривание помещения также способствует поддержанию оптимального уровня влажности и предотвращает накопление влаги.
  • Прямое солнечное освещение может вызвать выцветание материалов и ухудшение их качества. Инвентарь стоит хранить в тёмных местах.
  • Регулярно очищайте место хранения от пыли и грязи. Это особенно важно для текстильного инвентаря, сообщает Общественная Служба Новостей.
  • Мелкие принадлежности, особенно текстильные, лучше хранить в герметичных контейнерах.
  • Специализированное оборудование, такое как лыжи или сноуборды, следует хранить в вертикальном положении или на специальных стендах.
  • Текстильный инвентарь стоит держать в сухом и хорошо проветриваемом месте.
  • Маты для йоги и фитнеса лучше всего хранить в вертикальном положении или скручивать.

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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