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Простое упражнение для создания идеального пресса

1:18
Спорт

Фитнес-тренер Роман Филиппенко рекомендовал включить в тренировку упражнение "ножницы" для укрепления мышц пресса. Об этом он сообщил в интервью для "Чемпионата".

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

В ходе выполнения данного упражнения активируются как прямые, так и косые мышцы живота, а также мышцы бедер и ягодиц, включая нижнюю часть пресса. Тренер также предупредил, что это упражнение не следует выполнять при беременности, наличии диастаза, в послеродовом периоде и во время восстановления после операций, а также при травмах спины и межпозвонковых грыжах.

Существуют два варианта выполнения этого упражнения. Начальное положение совпадает: лягте на пол, максимально прижмите спину к поверхности, руки вытяните вдоль тела, напрягите пресс и поднимите ноги на 20-25 сантиметров от пола. Затем поочередно поднимайте ноги вверх и вниз (не касаясь пола) или выполняйте перекрестные движения параллельно полу.

Роман Филиппенко рекомендует начинать с трех-четырех подходов по 15-20 секунд, постепенно увеличивая время выполнения. Для усложнения задачи можно использовать утяжелители для голеней или замедлить темп выполнения.

 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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