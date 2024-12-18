Качаете пресс, а живот всё равно растёт? Эксперт объяснил, что вы делаете не так и как избавиться от лишних килограммов

Фитнес-тренер Семён Мишин рассказал, как эффективно бороться с жиром внизу живота. Эксперт подчеркнул, чтобы добиться результата можно только с помощью комплексного подхода, который включает не только тренировки, но и сбалансированное питание.
По его мнению, сжечь жир исключительно в одной конкретной зоне невозможно, пишет PrimaMedia.
Мишин также развенчал популярный миф о скручиваниях и других силовых упражнениях для пресса. Он объяснил, что такие тренировки могут не уменьшить, а наоборот, визуально увеличить живот.
Это происходит потому, что мышцы в этой области начинают расти аналогично тому, как нарастают бицепсы или квадрицепсы при работе с весами. Упражнения на пресс полезны для укрепления мышц, но без общего снижения жировых отложений результата не будет.
Эксперт советует сочетать правильное питание и общие тренировки для достижения плоского и подтянутого живота.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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