Качаете пресс, а живот всё равно растёт? Эксперт объяснил, что вы делаете не так и как избавиться от лишних килограммов

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Фитнес-тренер Семён Мишин рассказал, как эффективно бороться с жиром внизу живота. Эксперт подчеркнул, чтобы добиться результата можно только с помощью комплексного подхода, который включает не только тренировки, но и сбалансированное питание.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

По его мнению, сжечь жир исключительно в одной конкретной зоне невозможно, пишет PrimaMedia.

Мишин также развенчал популярный миф о скручиваниях и других силовых упражнениях для пресса. Он объяснил, что такие тренировки могут не уменьшить, а наоборот, визуально увеличить живот.

Это происходит потому, что мышцы в этой области начинают расти аналогично тому, как нарастают бицепсы или квадрицепсы при работе с весами. Упражнения на пресс полезны для укрепления мышц, но без общего снижения жировых отложений результата не будет.

Эксперт советует сочетать правильное питание и общие тренировки для достижения плоского и подтянутого живота.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

