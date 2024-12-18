Доктор объяснил, почему занятия спортом необходимы в любом возрасте

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито поделился информацией о положительном влиянии физической активности на организм. Он отметил, что регулярные занятия спортом являются отличной профилактикой многих заболеваний.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Алексей Жито в своём Telegram-канале подчеркнул, что правильно подобранная физическая активность благотворно влияет на все органы и системы организма. Занятия спортом укрепляют мышцы, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают кислородный обмен и пищеварение, снижают риск ожирения, диабета, травм и заболеваний суставов и костей.

Врач также отметил, что умеренная физическая активность положительно влияет на организм в любом возрасте. Поэтому, если вы ещё сомневаетесь, стоит ли вам начать заниматься спортом, обязательно попробуйте, ведь это принесёт пользу вашему здоровью.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

