Доктор объяснил, почему занятия спортом необходимы в любом возрасте

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито поделился информацией о положительном влиянии физической активности на организм. Он отметил, что регулярные занятия спортом являются отличной профилактикой многих заболеваний.
Алексей Жито в своём Telegram-канале подчеркнул, что правильно подобранная физическая активность благотворно влияет на все органы и системы организма. Занятия спортом укрепляют мышцы, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают кислородный обмен и пищеварение, снижают риск ожирения, диабета, травм и заболеваний суставов и костей.
Врач также отметил, что умеренная физическая активность положительно влияет на организм в любом возрасте. Поэтому, если вы ещё сомневаетесь, стоит ли вам начать заниматься спортом, обязательно попробуйте, ведь это принесёт пользу вашему здоровью.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.