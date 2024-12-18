Организаторы Суперлиги внесли Россию в список стран – участниц турнира

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Организаторы Суперлиги включили Россию в число стран-участниц сорeвнования и дали турниру новое название — "Объединённая лига". Об этом информирует Telegram-канал "Первый спорт".

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

Источник сообщает, что в заявлении лиги говорится о том, что в Суперлиге примут участие 96 клубов из 55 стран. Это количество стран соответствует составу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЁФА) с учётом России.

Указывается, что начало турнира намечено на сентябрь 2025 года.

В апреле 2024 года президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что проект Суперлиги закрыт.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал противозаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив эти организации в злоупотреблении доминирующим положением и использовании правил, противоречащих общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Уточнения

Суперлига (англ The Super League, юридическое название: European Super League Company, SL), известен также как Европейская Суперлига (англ. European Super League) — проект планируемого ежегодного соревнования по футболу, в котором должны принять участие определённое число европейских клубов.

