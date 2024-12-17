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Стала известна дата возобновления чемпионата России по футболу

1:20
Спорт

Российская премьер-лига (РПЛ) в своём официальном Telegram-канале представила расписание на первые туры весенней части турнира.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Откроют возобновлённый чемпионат махачкалинское "Динамо" и московский "Локомотив". Их встреча состоится на стадионе "Анжи Арена" 28 февраля в 19:00 по московскому времени.

Кроме того, уже в стартовом туре весенней части чемпионата петербургский "Зенит" встретится со столичным ЦСКА. "Краснодар" сыграет с "Крыльями Советов", а "Спартак" проведёт матч с "Оренбургом".

Первую часть чемпионата в статусе лидера завершил "Краснодар". В турнирной таблице национального первенства у него и петербургского "Зенита" по 39 очков после 18 игр, однако команда Мусаева располагается выше благодаря победе в очной встрече со счЁтом 2:0. Третью строчку занимает московский "Спартак", одержавший победу в шести последних матчах РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвёртом месте ещё одна столичная команда — "Динамо", подопечные Марцела Лички заканчивают год с 35 баллами. Столько же у идущего пятым "Локомотива".

 

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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