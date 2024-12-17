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В бою Усик — Фьюри будет использоваться ИИ

1:44
Спорт

Председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал в социальной сети X (ранее Twitter), что за боем-реваншем между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет наблюдать арбитр, использующий технологии искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Турки Аль аш-Шейх заявил, что впервые в истории за боем будет наблюдать судья, работающий на основе искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что это позволит избежать предвзятости и человеческих ошибок. По словам Турки, данный эксперимент не окажет влияния на официальные результаты, но дебютирует во время величайшего боя столетия. Он призвал всех не пропустить этот исторический момент.

Повторный поединок между Усиком и Фьюри назначен на 21 декабря и пройдёт на стадионе "Kingdom Arena" в Саудовской Аравии.

Первый бой этих боксёров закончился победой украинца. В ночь на 19 мая 2024 года он одержал верх над Фьюри — бой длился все отведённые 12 раундов и завершился победой Усика по решению судей, которое было раздельным. Украинский спортсмен завоевал пояс соперника по версии WBC, при этом сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он победил в 34 из 35 своих боёв (24 — нокаутом). Усик провёл 22 боя, в каждом из которых одержал победу (14 — нокаутом).

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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