Мама Косторной не хотела, чтобы её дочь уходила от Тутберидзе к Плющенко

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Мать Алёны Косторной, чемпионки Европы 2020 года в женском фигурном катании, Татьяна, рассказала о своём отношении к переходу дочери в академию Евгения Плющенко от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алёна Косторная

Татьяна призналась, что пыталась отговорить Алёну от перехода к Евгению Плющенко, так как считает Этери Тутберидзе лучшим тренером для своей дочери.

Она отметила, что ничего не имеет против Евгения Плющенко, который является прекрасным человеком и тренером, но для Алёны он, по её мнению, не является лучшим выбором.

"Ничего против Евгения Викторовича не имею, прекрасный человек, тренер, спортсмен, но для Алёны лучший тренер — Этери Георгиевна", — сказала мама Косторной в фильме Winline "Параллельное вращение".

Сейчас фигуристка Алёна Косторная пропускает два ближайших сезона. Вместе со своим партнёром по парному катанию и мужем Георгием Куницей она приняла такое решение из-за неназванных личных дел. При этом спортсмены не собираются завершать карьеру и планируют вернуться после двух пропущенных сезонов.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.



Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.

