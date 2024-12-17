Губерниев сообщил, что гребцы, пловцы и борцы из России возвращаются на мировую арену

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Российские атлеты начинают постепенно возвращаться на международные соревнования, но пока это касается только представителей летних дисциплин. Такую информацию предоставил корреспонденту российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, сообщает сайт aif.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев сообщил, что спортсмены, представляющие летние виды спорта, уже понемногу возвращаются и соревнуются, мы могли наблюдать на чемпионатах мира гребцов, пловцов, борцов, многие спортсмены на мировых первенствах после Олимпийских игр уже выступали. Но с зимними видами спорта ситуация, по его словам, безвыходная. На данный момент только одна горнолыжница, Варвара Прохорова, смогла получить нейтральный статус. Остальные пока не имеют никаких перспектив. Ходят слухи о конькобежцах и фигуристах в ISU (Международный союз конькобежцев), но это пока только пустые домыслы. Как сказал собеседник издания, активная русофобия в мировых лыжах и биатлоне пока препятствует возвращению россиян.

Губерниев подчеркнул, что в данный момент в России необходимо заниматься подготовкой и оказывать поддержку спортсменам.

Он заявил, что наша задача на текущий момент — максимально сдержать откат назад и подготовиться к возвращению, которое несомненно рано или поздно произойдёт. Важно популяризировать спорт, поддерживать детско-юношеские школы, атлетов, спорт высших достижений. Не обращать внимания на тех, кто называет олимпийцев предателями, а прислушиваться к мнению разумных людей, которые объединяются вокруг спортсменов, пусть даже выступающих под нейтральным флагом, которые дарят радость всем нам, как Мирон Лифинцев, отметил дополнительно комментатор.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015).

