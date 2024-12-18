Спорт для ума: улучшить интеллект школьникам помогут эти тренировки

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Испанские ученые выяснили, что тренировки влияют на уровень интеллекта у школьников и молодых людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ученики школы

Исследователи учли два "уровня" интеллекта: общий и отвечающий за сиюминутные решения и краткосрочную память.

Оказалось, что вне зависимости от возраста участников исследований, спорт отлично влияет на мозговую деятельность. Дети улучшали свои результаты в тестах в среднем на четыре балла, пишет KP. RU.

Ученые оценили различные нагрузки — как интенсивные, так и стандартные.

Кстати, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что детям и подросткам нужно активно двигаться не менее часа ежедневно. Большую часть тренировки нужно посвящать кардио: бег, прыжки, подвижные игры.

Уточнения

Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

