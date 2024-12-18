Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты успешного выращивания лука-порея на участке
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут
Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме

Спорт для ума: улучшить интеллект школьникам помогут эти тренировки

0:50
Спорт

Испанские ученые выяснили, что тренировки влияют на уровень интеллекта у школьников и молодых людей.

Ученики школы
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ученики школы

Исследователи учли два "уровня" интеллекта: общий и отвечающий за сиюминутные решения и краткосрочную память.

Оказалось, что вне зависимости от возраста участников исследований, спорт отлично влияет на мозговую деятельность. Дети улучшали свои результаты в тестах в среднем на четыре балла, пишет KP. RU.

Ученые оценили различные нагрузки — как интенсивные, так и стандартные.

Кстати, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что детям и подросткам нужно активно двигаться не менее часа ежедневно. Большую часть тренировки нужно посвящать кардио: бег, прыжки, подвижные игры.

Уточнения

Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста
Шоу-бизнес
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста Аудио 
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью
Экономика и бизнес
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью Аудио 
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Новости спорта
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Последние материалы
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут
Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме
Анора с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях стала лучшим фильмом года по версии IndieWire
Спорт для ума: улучшить интеллект школьникам помогут эти тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.