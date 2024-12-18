Молодой организм в 50 лет: три простых упражнения, которые снизят уровень холестерина

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали простые упражнения, чтобы снизить уровень холестерина.
Это поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Сказать "прощай" повышенному уровню холестерина можно с помощью этих методов:
Уделять нагрузкам стоит не менее 150 минут в неделю, различные виды тренировок можно комбинировать для более хорошего результата, пишет "Чемпионат".
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.