Молодой организм в 50 лет: три простых упражнения, которые снизят уровень холестерина

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали простые упражнения, чтобы снизить уровень холестерина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Это поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сказать "прощай" повышенному уровню холестерина можно с помощью этих методов:

Ходьба. Быстрая ходьба, повышающая частоту сердцебиения, помогает сжигать калории и улучшать состояние сосудов.

Плавание. Занятия в бассейне укрепят мышцы и снизят уровень "плохого" холестерина.

Езда на велосипеде. Эта физическая активность улучшает кровообращение и стимулирует работу сердца.

Уделять нагрузкам стоит не менее 150 минут в неделю, различные виды тренировок можно комбинировать для более хорошего результата, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

