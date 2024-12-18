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Молодой организм в 50 лет: три простых упражнения, которые снизят уровень холестерина

Спорт

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали простые упражнения, чтобы снизить уровень холестерина.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Это поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сказать "прощай" повышенному уровню холестерина можно с помощью этих методов:

  • Ходьба. Быстрая ходьба, повышающая частоту сердцебиения, помогает сжигать калории и улучшать состояние сосудов.
  • Плавание. Занятия в бассейне укрепят мышцы и снизят уровень "плохого" холестерина.
  • Езда на велосипеде. Эта физическая активность улучшает кровообращение и стимулирует работу сердца.

Уделять нагрузкам стоит не менее 150 минут в неделю, различные виды тренировок можно комбинировать для более хорошего результата, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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