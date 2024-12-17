Что стоит за мировым титулом Дарьи Мануйленковой: секреты, которые не видны глазу

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Титулы чемпионки России и мира по бодифитнесу — результат не только природных данных, но и каждодневного труда и дисциплины. Дарья Мануйленкова одна из самых успешных российских спортсменок, поделилась своим опытом, взглядами на спорт и семейные традиции.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Для Мануйленковой ключевым моментом в спорте является не только физическая подготовка, но и умение терпеть, работать над собой даже в самых непростых условиях. Она рассказала, что бодифитнес требует строгой дисциплины и ежедневных усилий. По её словам, это спорт, в котором важно не просто тренироваться, но и поддерживать жесткую диету.

"Чем больше ты работаешь над собой, тем выше твои шансы на победу", — уверена Дарья.

В день чемпионки всё начинается с зарядки. Мануйленкова не ограничивается утренними упражнениями дома, она активно продвигает здоровый образ жизни и на телевидении, часто приглашая других спортсменов присоединиться. Её день наполнен активными делами и путешествиями, где она всегда готова к новому.

Секрет её успеха прост: "Никаких секретов. Это ежедневная работа, часто невидимая для других".

Дарья также поделилась, как празднует Новый год. В отличие от многих, для неё праздники — это время для движения и спорта. Вместо застолий и долгих посиделок, её семья предпочитает активный отдых на свежем воздухе.

"Мы с удовольствием катаемся с горки, на коньках, стараемся проводить время на улице и меньше едим", — говорит чемпионка.

Кроме того, Дарья призналась, что проект "Герои с нашего двора" стал для неё настоящим открытием. Он помогает детям, проявляющим успехи в спорте и творчестве, чувствовать свою ценность и значимость. Мануйленкова считает, что любой успех, даже самый маленький, заслуживает признания, особенно если он отображается на ярком плакате проекта, сообщает Сиб.фм.