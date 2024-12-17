Что стоит за мировым титулом Дарьи Мануйленковой: секреты, которые не видны глазу

Титулы чемпионки России и мира по бодифитнесу — результат не только природных данных, но и каждодневного труда и дисциплины. Дарья Мануйленкова одна из самых успешных российских спортсменок, поделилась своим опытом, взглядами на спорт и семейные традиции.
Для Мануйленковой ключевым моментом в спорте является не только физическая подготовка, но и умение терпеть, работать над собой даже в самых непростых условиях. Она рассказала, что бодифитнес требует строгой дисциплины и ежедневных усилий. По её словам, это спорт, в котором важно не просто тренироваться, но и поддерживать жесткую диету.
"Чем больше ты работаешь над собой, тем выше твои шансы на победу", — уверена Дарья.
В день чемпионки всё начинается с зарядки. Мануйленкова не ограничивается утренними упражнениями дома, она активно продвигает здоровый образ жизни и на телевидении, часто приглашая других спортсменов присоединиться. Её день наполнен активными делами и путешествиями, где она всегда готова к новому.
Секрет её успеха прост: "Никаких секретов. Это ежедневная работа, часто невидимая для других".
Дарья также поделилась, как празднует Новый год. В отличие от многих, для неё праздники — это время для движения и спорта. Вместо застолий и долгих посиделок, её семья предпочитает активный отдых на свежем воздухе.
"Мы с удовольствием катаемся с горки, на коньках, стараемся проводить время на улице и меньше едим", — говорит чемпионка.
Кроме того, Дарья призналась, что проект "Герои с нашего двора" стал для неё настоящим открытием. Он помогает детям, проявляющим успехи в спорте и творчестве, чувствовать свою ценность и значимость. Мануйленкова считает, что любой успех, даже самый маленький, заслуживает признания, особенно если он отображается на ярком плакате проекта, сообщает Сиб.фм.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.