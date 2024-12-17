Сохранить здоровье коленей поможет это упражнение из йоги

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Фитнес-тренер Светлана Бутова выделила оптимальное упражнение для поддержания здоровья коленей, как сообщает издание Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Йог Амритам Ришикеш — сертифицированная школа подготовки учителей йоги Международного альянса йоги США в Индии

В своей рекомендации эксперт предлагает выполнить позу дерева из йоги. Для этого нужно встать прямо, перенести вес на правую ногу, а левую ногу поставить на носок, согнув ее в колене. Затем следует отвести левую ногу в сторону, поднять стопу сгибаемой ноги и упереть её во внутреннюю часть бедра правой ноги. После этого необходимо поднять руки над головой, соединить ладони и затем медленно опустить их до уровня груди.

Светлана Бутова отметила, что это упражнение помогает предотвратить деформацию костей, уменьшить скованность движений и избавиться от болезненных ощущений. Она также подчеркнула, что данная поза способствует укреплению нижней части тела и улучшению работы нервной системы.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным (в образовании сустава участвуют три кости), комплексным (содержит мениски).

