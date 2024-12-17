Как долго должны длиться силовые тренировки для похудения?

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Журналисты из Men Today опубликовали список эффективных комплексов упражнений, специально разработанных для людей с плотным графиком.

Фото: freepik мышцы пресса

В первый комплекс входят такие упражнения, как ходьба на месте, махи ногами, отжимания, приседания и скручивания, а также растяжка. Следующий комплекс направлен на снятие стресса и включает в себя йога-практики, такие как поза дерева, поза стула, поза кошки, поза моста и поза кобры.

Третий комплекс предназначен для тех, кто хочет сбросить вес, и состоит в смене темпов ходьбы: восемь минут нужно чередовать быстрый и медленный шаг.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.

