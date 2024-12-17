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Замедлить старение поможет эта эффективная тренировка

1:03
Спорт

Исследователи из Центральной клиники в Бад-Берке, Германия, выявили наиболее эффективную тренировку для замедления старения. Как сообщает издание Men Today, их рекомендации включают выполнение планки, шагов в планке, переходов с колен в приседания, а также двойных скручиваний и перекатов.

приседания
Фото: freepik
приседания

Для выполнения последнего упражнения вам необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях. Затем прокатитесь на лопатки и поднимите таз. После этого слегка поднимите лопатки и продолжите перекат на поясницу.

Исследования показывают, что у людей, ведущих активный образ жизни, продолжительность жизни значительно выше. При этом добавочные годы могут составлять от 0,43 до 6,9. Кроме того, выяснили, что занятия физической активностью в свободное время способствуют увеличению продолжительности жизни более эффективно, чем общая физическая активность.

 

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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