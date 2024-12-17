Чесотка, педикулез и грибок — эти болезни можно подхватить в спортзале

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Использование тренажёров в спортзале может стать причиной заражения чесоткой или педикулезом. Врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко предупреждает, что такие заболевания передаются через контакт с поверхностями, к которым прикасался зараженный человек.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спортзал

Особенно опасны подголовники и зоны скамей, где происходит контакт волос, пишет "Газета.Ru".

По словам специалиста, вши легко перебираются на чистые и сухие волосы, а ручки тренажёров, грифы и гантели могут быть заражены чесоточными клещами. Эти паразиты предпочитают кожу между пальцами и запястья, и вне человеческого тела могут жить несколько дней. Риск заражения повышается при посещении спортзала в ночное время, когда чесоточный клещ наиболее активен.

Помимо этого, на тренажёрах можно "подхватить" грибковые инфекции, такие как микроспория или микозы, а также вирусные и бактериальные заболевания, например, бородавки, контагиозный моллюск и импетиго.

Врач объяснила, что тёплые и влажные поверхности тренажёров создают идеальные условия для размножения микроорганизмов. Любые мелкие повреждения кожи открывают путь для инфекции, нарушая защитный барьер.

Чтобы снизить риски заражения, стоит соблюдать гигиену, использовать полотенца на тренажёрах и тщательно мыть руки после тренировки.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



Ви́русные заболева́ния — инфекционные болезни и опухоли, вызываемые значительной частью вирусов.

