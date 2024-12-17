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Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок

1:01
Спорт

Фитнес-эксперт Келли Стурм поделилась эффективным методом похудения, используя технику "пирамидальной ходьбы".

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Она объяснила, что этот метод сочетает разные уровни интенсивности и помогает максимально сжигать калории. Постепенное увеличение нагрузки делает тренировку сложной, но полностью контролируемой.

Тренировку следует начать с лёгкой ходьбы в течение 3-5 минут. После разминки нужно двигаться быстрее около минуты, затем ещё больше ускориться на следующие две минуты.

Следующий этап — три минуты интенсивной ходьбы по возвышенной местности. Потом стоит выложиться на максимум, шагая в полную силу четыре минуты.

Завершить тренировку нужно постепенным снижением темпа: сначала три минуты умеренной ходьбы, а затем две минуты в спокойном темпе.

Этот метод помогает эффективно сжигать жир и разнообразить обычные прогулки, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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