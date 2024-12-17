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Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок

1:01
Спорт

Онлайн-тренировки становятся всё популярнее, но подходят ли они всем? Фитнес-эксперт Юрий Аверьянов считает, что для новичков такой формат может быть проблематичным.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

По его словам, неопытные спортсмены могут не сразу понять, какой инвентарь необходим и как безопасно им пользоваться.

Тем не менее, он отметил несколько плюсов тренировок онлайн. Главные преимущества — гибкость в выборе времени и отсутствие привязки к спортзалу. К тому же онлайн-уроки, как правило, обходятся дешевле. Для новичков онлайн-формат лучше самостоятельных занятий, поскольку тренер может контролировать процесс, хоть и дистанционно.

Однако у онлайн-тренировок есть и серьёзные недостатки. Специалист подчеркнул, что нет гарантий квалификации тренера, а также уверенности, что он внимательно следит за техникой выполнения упражнений и не отвлекается на посторонние дела, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Персональная тренировка - вид услуги в фитнесе, основанный на личном взаимодействии тренера и клиента.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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