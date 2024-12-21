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Ваше тело будет порхать: 5 асан из йоги для начинающих

1:36
Спорт

Утренняя йога бодрит не хуже свежезаваренного американо. Эксперт Михей Павлов назвал пять асан для начинающих.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Треугольник

Это упражнение нужно делать в начале тренировки. Стопа разворачивается в сторону наклона. Нужно включить в работу ноги, почувствовать в них опору. Руки, корпус, позвоночник и другие части тела должны быть направлены в сторону вытяжения. Не проваливайтесь глубоко вниз.

Поза героя 1

Ведущая передняя нога должна быть под согнута под углом 90 градусов, а другая остаётся прямой и сильной, колено выпрямлено. Корпус расположен перпендикулярно полу, плечи расслаблены. В облегчённой позиции руками можно упираться в бедро.

Положение бокового вытяжения

Это базовое упражнение, которое подготавливает человека к началу тренировки. Простое вытяжение в правую и левую сторону.

Положение для подготовки наклона вперёд

Тянем руки вперёд как продолжение корпуса. Во время выполнения асаны в работу включаются плечи. Старайтесь не заваливать таз назад. Всё упражнение удерживается на протяжении 5-8 дыханий, сообщает "Чемпионат".

Наклон вперёд с широко расставленными ногами

Колени должны быть строго прямыми. Руки можно поставить на опору, под плечи или на кончики пальцев. Вытягиваем позвоночник. Наклоняемся по возможности вперёд.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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