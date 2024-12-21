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Похудеть на 5 килограмм: сколько времени на это уйдёт, ответил эксперт

Спорт

Чтобы быстро похудеть некоторые выбирают жёсткие диеты, травмоопасные виды физической нагрузки и пищевые добавки. Без вреда для здоровья это тоже можно сделать. О правильном методе похудения рассказала эксперт.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

"Есть простой и объективный критерий, который поможет понять, есть ли у вас лишний вес — индекс массы тела. Он легко рассчитывается по формуле: ИМТ= вес (кг) / рост (м)2", — цитирует "Чемпионат" профессора Светлану Каневскую.

Результаты:

  • от 18 до 24,9 — норма;
  • от 25 до 29,9 — избыточная масса тела;
  • от 30 — первая степень ожирения.

Устойчивый темп потери веса составляет 0,5-1 кг в неделю, следовательно, что 5 кг безопасно можно сбросить за пять-шесть недель.

Профессор советует за неделю просчитать, сколько вы реально потребляете калорий. Если есть избыточный вес, то для начала калорийность рациона следует уменьшить на 300-500 калорий. Это уже даст результат.

Также следует следить за БЖУ, питанием, дефицитом калорий. Нужно добавить в жизнь больше физической активности и мотивации.

Также важно следить за результатами. Лучше делать это в один определённый день недели, а именно в среду. Напомним, учёные из Корнеллского университета обнаружили, что это лучший день для взвешивания. Дело в том, что многие люди в выходные дни могут дать слабину и съесть несколько запретных блюд. В понедельник же такая оплошность может огорчить цифрами на весах.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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