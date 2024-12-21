Хотите бицепсы как у Тора? Программа тренировок от Хемсворта прокачает руки

Актеру Крису Хемсворту досталась роль скандинавского бога не просто так. Идеальные мускулы, рельефный пресс и харизма — всё это о нём. Приблизиться к образу любимого супергероя сможет каждый.
Крис Хемсворт сам разработал программу тренировок для рук на 28 дней.
По словам актера, чередование комплексов различных упражнений поможет не только накачать стальные бицепсы, но и не заскучать в тренажёрном зале, пишет "Чемпионат".
Любимая спортивная связка Тора — тренировки с весом по методу Табата. Актёр показал, как правильно делать подъём гантели — одно из важнейших упражнений комплекса.
Исполнитель роли Тора считает, что важно сочетать тренировки для рук с другими видами активности, чтобы не нарушать "спортивный баланс".
Кри́стофер «Крис» Хе́мсворт (англ. Christopher “Chris” Hemsworth; род. 11 августа 1983, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, номинант на премию BAFTA.
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