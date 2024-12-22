Что мешает похудеть? Эти 5 причин отделяют вас от идеальной фигуры

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Если вы много тренируетесь, стараетесь правильно питаться, делаете пробежки, но вес так и не уходит, пора задуматься. В этой статье мы разберем пять причин, которые отделяют вас от идеальной фигуры.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Вы занимаетесь неправильно

Важно в самом начале занятий составить грамотный тренировочный план и провести тестовую тренировку с профессиональным тренером.

Вы не считаете жидкие калории и перекусы

Худеющие люди практически всегда считают калории, однако не все помнят, что стакан лимонада, молока или чашка латте содержат в себе не мало калорий.

латте — 350 мл / 135 кКал

стакан свежевыжатого апельсинового сока — 100 мл / 47 кКал

стакан колы — 250 мл / 110 кКал

Вы неправильно питаетесь

В процессе похудения нет абсолютно никакой магии: пока вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы сбрасываете вес.

Гормональный сбой

Если вы в течение долгого времени питаетесь с дефицитом калорий, взвешиваете каждую порцию и следите за качеством потребляемых продуктов, а вес стоит на месте или растёт, не медлите и как можно скорее обратитесь к врачу, сообщает "Чемпионат".

Вы слишком урезали калорийность продуктов

Интенсивные тренировки и слишком жёсткие ограничения по калорийности несовместимы. Расходуемые калории нужно компенсировать своевременно. Правильно спланированный рацион поможет вам избежать срывов в питании и сделать результат похудения долговременным.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

