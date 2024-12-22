Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТО подорожает с Нового года: что делать, чтобы сэкономить
Как получить богатый урожай свеклы? Вот где её нужно сажать
Отрыли новый мир — река Меконг раскрыла более 200 ранее неизвестных видов животных
Как постирать шерстяные свитера, чтобы они не потеряли форму и цвет? 
Нечаянная радость: смысл одного из самых чудотворных образов Божией Матери
Изменения в поведении собаки: как возраст влияет на неё
Как неухоженный сад помогает экосистеме
Когда и как использовать полив кипятком на даче
Почему кошка пьёт много воды: главные причины и что с этим делать

Что мешает похудеть? Эти 5 причин отделяют вас от идеальной фигуры

1:45
Спорт

Если вы много тренируетесь, стараетесь правильно питаться, делаете пробежки, но вес так и не уходит, пора задуматься. В этой статье мы разберем пять причин, которые отделяют вас от идеальной фигуры.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Вы занимаетесь неправильно

Важно в самом начале занятий составить грамотный тренировочный план и провести тестовую тренировку с профессиональным тренером.

Вы не считаете жидкие калории и перекусы

Худеющие люди практически всегда считают калории, однако не все помнят, что стакан лимонада, молока или чашка латте содержат в себе не мало калорий.

  • латте — 350 мл / 135 кКал
  • стакан свежевыжатого апельсинового сока — 100 мл / 47 кКал
  • стакан колы — 250 мл / 110 кКал

Вы неправильно питаетесь

В процессе похудения нет абсолютно никакой магии: пока вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы сбрасываете вес.

Гормональный сбой

Если вы в течение долгого времени питаетесь с дефицитом калорий, взвешиваете каждую порцию и следите за качеством потребляемых продуктов, а вес стоит на месте или растёт, не медлите и как можно скорее обратитесь к врачу, сообщает "Чемпионат".

Вы слишком урезали калорийность продуктов

Интенсивные тренировки и слишком жёсткие ограничения по калорийности несовместимы. Расходуемые калории нужно компенсировать своевременно. Правильно спланированный рацион поможет вам избежать срывов в питании и сделать результат похудения долговременным.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Наука и техника
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело Аудио 
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Последние материалы
ТО подорожает с Нового года: что делать, чтобы сэкономить
Как получить богатый урожай свеклы? Вот где её нужно сажать
Отрыли новый мир — река Меконг раскрыла более 200 ранее неизвестных видов животных
Как постирать шерстяные свитера, чтобы они не потеряли форму и цвет? 
Нечаянная радость: смысл одного из самых чудотворных образов Божией Матери
Изменения в поведении собаки: как возраст влияет на неё
Икона Божьей Матери Нечаянная радость: чудо прощения
Как неухоженный сад помогает экосистеме
Когда и как использовать полив кипятком на даче
Почему кошка пьёт много воды: главные причины и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.