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Какие виды спорта могут привести к проблемам с позвоночником

1:09
Спорт

Спорт высоких достижений связан с физическими нагрузками и травмами. Хоккей, футбол, тяжёлая атлетика, спортивная гимнастика и горные лыжи считаются опасными видами спорта из-за высокой вероятности травм позвоночника — около 70%.

"Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв
"Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года

По словам нейрохирурга "СМ-Клиника" Алексея Невзорова, во время игры спортсмены сталкиваются с соперниками, падают и получают жёсткие удары. В результате могут возникать разрывы мениска, повреждения межпозвоночных дисков и переломы позвонков.

При поднятии тяжестей на тренировках или соревнованиях у тяжелоатлетов и пауэрлифтеров могут разрушаться межпозвоночные диски и защемляться нервные корешки спинного мозга, что приводит к появлению грыж, пишет Газета.Ru.

Горнолыжный спорт также опасен из-за риска получить травму шейного и поясничного отделов позвоночника при падении или спуске с горы.

Однако лёгкая ходьба на лыжах и плавание полезны для здоровья позвоночника и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила, мощь» + lifting — «поднятие»), или силовое троеборье — это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления предельно тяжёлого для спортсмена веса.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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