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Нехитрый приём для похудения: топим свой жир каждое утро

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Спорт

Казалось бы, как вода с лимоном может помочь похудеть? Этот напиток запускает процесс метаболизма, комплексно воздействуя на нашу пищеварительную систему, а лимонная кислота еще и способствует расщеплению жира.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Кстати, одним из пунктов многих диет является стакан воды с лимоном натощак перед завтраком. Этот приём помогает сжечь жир и может в несколько раз повысить эффект от тренировок.

Кроме того, стакан воды с лимоном воздействует на организм и выводит из него шлаки и токсины. Регулярное употребление этого напитка — залог здоровой кожи, а витамин С, в свою очередь, помогает добиться "эффекта сияния", пишет "Чемпионат".

Количество сока, которое следует добавлять в воду, зависит от вашей массы тела и индивидуальных предпочтений. Начните с пары долек, позднее добавьте еще.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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