Быть стройной всегда поможет этот лайфхак

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Все знают людей, которые могут съесть на ночь бургер или пиццу, позавтракать круассаном и кока-колой, перекусить конфетами, и ничуть не поправиться. Все дело не только в генетике, но и в метаболизме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Есть много проверенных и надёжных способов, которые помогут быстро "разогнать" метаболизм и запустить процесс активного жиросжигания.

Простые и эффективные правила вывели американские нутрициологи, сестры Лисси Лакейтос и Тэмми Шеймс.

Высыпайтесь

Недосыпание напрямую воздействует на реакцию кортизола — гормона, отвечающего за аппетит. В результате вы можете испытывать голод даже тогда, когда съедаете очень калорийную еду.

Начните день с завтрака

Это нужно, чтобы не замедлить метаболизм. Не позавтракав, в обед вы неосознанно выберете более калорийную пищу.

Если завтракать не хочется, выпейте хотя бы чашку зелёного чая или стакан тёплой воды с лимоном.

Углеводы

Наши мышцы состоят не только из белка, но и из углеводов. Лишившись простых или сложных углеводов, организм тут же начнёт черпать энергию из единственного источника — белка. Это повлияет на замедление пищеварения, пишет "Чемпионат".

Больше пейте

Если организму не хватает жидкости, обмен веществ ставит свою работу на паузу.

Больше двигайтесь

Старайтесь больше двигаться в те дни, когда тренировок нет, и проходить минимальную норму для взрослого человека — 10 тысяч шагов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

