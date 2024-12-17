Чтобы российские спортсмены вернулись, нужно действовать, а не просто ждать

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Министр спорта Михаил Дегтярёв возглавил Олимпийский комитет России (ОКР), заявив о планах усилить юридическую работу для возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Он призвал к отказу от агрессивной риторики и восстановлению участия России в мировом спорте.

Фото: flickr.com by Chika Ezechi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фигурное катание

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова в разговоре с Ньюсинфо отметила важность конструктивного диалога с международными спортивными организациями и отметила, что российские спортсмены уже допускаются к некоторым соревнованиям, иногда с национальным флагом и гимном. Она подчеркнула, что федерации и спортивные организации должны активнее взаимодействовать с зарубежными коллегами и приглашать их на соревнования в Россию.

Эксперт отметила, что международные спортивные форумы, такие как "Россия — спортивная держава", уже способствуют налаживанию контактов, но спорт и политика остаются тесно связанными.

Говоря о сроках возвращения российских спортсменов на международные старты, Баталова отметила, что процесс не может быть быстрым, так как отбор требует времени. Она подчеркнула важность подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм следующего года.

Также она отметила, что в условиях международной изоляции важно развивать внутренний спорт, и отметила, что в России достаточно возможностей для подготовки спортсменов и проведения соревнований.

Она подчеркнула важность работы с молодёжью и отметила, что наши дети — это золотой резерв.

Баталова считает, что избрание Дегтярёва главой ОКР позволит объединить усилия Министерства спорта и Олимпийского комитета для возвращения российских спортсменов на международную арену. Она заключила, что восстановление полноценного участия России в мировом спорте зависит от совместных усилий.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель, министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.

