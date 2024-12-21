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Упругие ягодицы за 15 минут в день. Лучшие упражнения для девушек

1:03
Спорт

Накачать ягодицы только с помощью приседаний и становой тяги не получится. Добиться идеальных форм помогут эти эффективные упражнения.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Наиболее задействованы мышцы ягодиц оказываются во время отведения бедра назад, пишет "Чемпионат".

Так, во время становой тяги ягодичные мышцы активируются на 52 процента; во время приседания — на 45 процентов; упражнения, основанные на отведении бедра назад, обеспечивают более 100 процентов активации ягодичных мышц; подъём бёдер обеспечивает 119 процентов активации; отведение бедра назад на коленях — 112 процентов; подъём согнутых ног назад — 111 процентов.

Делайте упражнения в течение 2-3 недель подряд.

Добавьте в тренировочный план не менее 20 минут беговой разминки. Постепенно увеличивайте скорость бега на каждой тренировке. Сделайте перерыв между занятиями — пять дней.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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