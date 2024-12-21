Упругие ягодицы за 15 минут в день. Лучшие упражнения для девушек

Накачать ягодицы только с помощью приседаний и становой тяги не получится. Добиться идеальных форм помогут эти эффективные упражнения.
Наиболее задействованы мышцы ягодиц оказываются во время отведения бедра назад, пишет "Чемпионат".
Так, во время становой тяги ягодичные мышцы активируются на 52 процента; во время приседания — на 45 процентов; упражнения, основанные на отведении бедра назад, обеспечивают более 100 процентов активации ягодичных мышц; подъём бёдер обеспечивает 119 процентов активации; отведение бедра назад на коленях — 112 процентов; подъём согнутых ног назад — 111 процентов.
Делайте упражнения в течение 2-3 недель подряд.
Добавьте в тренировочный план не менее 20 минут беговой разминки. Постепенно увеличивайте скорость бега на каждой тренировке. Сделайте перерыв между занятиями — пять дней.
Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.