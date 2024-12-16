Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Воробьёв опубликовал в соцсетях фотографию с 11-ю подстреленными зайцами.
Теперь зоозащитники требуют наказать футболиста. В соцсетях у него начался скандал. Футболиста обвиняют в живодерстве, жестокости и ненормальности выкладывания на всеобщее обозрение фото с трупами.
Сам же Воробьёв заявил, что охотился в Краснодарском крае в компании из 10 человек, так что квота — один охотник — один заяц — соблюдена, пишет KP. RU.
Футболист пытался защититься от злобных комментариев, но все же удалил фото через некоторое время.
Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.