Футболист Локо оказался убийцей зайцев: зоозащитники требуют его наказать

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Воробьёв опубликовал в соцсетях фотографию с 11-ю подстреленными зайцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Заяц

Теперь зоозащитники требуют наказать футболиста. В соцсетях у него начался скандал. Футболиста обвиняют в живодерстве, жестокости и ненормальности выкладывания на всеобщее обозрение фото с трупами.

Сам же Воробьёв заявил, что охотился в Краснодарском крае в компании из 10 человек, так что квота — один охотник — один заяц — соблюдена, пишет KP. RU.

Футболист пытался защититься от злобных комментариев, но все же удалил фото через некоторое время.

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.

