Как похудеть без голодовки? 3 рецепта полезного перекуса

Основатель сети ресторанов здоровой сбалансированной еды Ирина Азарова назвала три полезных и здоровых перекуса.
Она рассказала, как правильно делать смузи.
"Могу дать совет всем, кто собирается готовить смузи: не бойтесь экспериментировать, потому что часто возникают такие интересные сочетания, которые мы начинаем не только употреблять сами, но и видим, как это нравится нашим друзьям", — советует Азарова.
Вам понадобится:
Ингредиенты необходимо смешать в блендере.
Вам понадобится:
Ингредиенты пропустить через соковыжималку, смешать в блендере. К этому напитку можно добавить ложку йогурта, овсяных хлопьев, киноа, творога или гранолы — всё это даст дополнительный заряд энергии.
Вам понадобится:
Все нужно смешать в блендере.
Эксперт добавила, что миндальное молоко — белок, он придает эластичность мышцам и способствует их росту. Ягоды черники — сильный антиоксидант, а кокосовая вода обладает восстанавливающим эффектом, пишет "Чемпионат".
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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