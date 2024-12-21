Как похудеть без голодовки? 3 рецепта полезного перекуса

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Основатель сети ресторанов здоровой сбалансированной еды Ирина Азарова назвала три полезных и здоровых перекуса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Она рассказала, как правильно делать смузи.

"Могу дать совет всем, кто собирается готовить смузи: не бойтесь экспериментировать, потому что часто возникают такие интересные сочетания, которые мы начинаем не только употреблять сами, но и видим, как это нравится нашим друзьям", — советует Азарова.

Заряд витаминов

Вам понадобится:

одно авокадо (не забудьте очистить от шкурки!)

стакан сока сельдерея

сок одного яблока

пучок шпината

20 гр очищенных конопляных семян

Ингредиенты необходимо смешать в блендере.

Фруктово-овощной заряд на весь день

Вам понадобится:

одно яблоко

одна морковь

один свежий огурец

20 гр имбиря

долька лимона

две чайные ложки семян чиа

Ингредиенты пропустить через соковыжималку, смешать в блендере. К этому напитку можно добавить ложку йогурта, овсяных хлопьев, киноа, творога или гранолы — всё это даст дополнительный заряд энергии.

Интенсивное восстановление

Вам понадобится:

200 мл кокосовой воды

100 мл миндального молока

50 гр клубники

30 гр черники

Все нужно смешать в блендере.

Эксперт добавила, что миндальное молоко — белок, он придает эластичность мышцам и способствует их росту. Ягоды черники — сильный антиоксидант, а кокосовая вода обладает восстанавливающим эффектом, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

