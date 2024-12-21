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Как похудеть без голодовки? 3 рецепта полезного перекуса

1:39
Спорт

Основатель сети ресторанов здоровой сбалансированной еды Ирина Азарова назвала три полезных и здоровых перекуса.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Она рассказала, как правильно делать смузи.

"Могу дать совет всем, кто собирается готовить смузи: не бойтесь экспериментировать, потому что часто возникают такие интересные сочетания, которые мы начинаем не только употреблять сами, но и видим, как это нравится нашим друзьям", — советует Азарова.

Заряд витаминов

Вам понадобится:

  • одно авокадо (не забудьте очистить от шкурки!)
  • стакан сока сельдерея
  • сок одного яблока
  • пучок шпината
  • 20 гр очищенных конопляных семян

Ингредиенты необходимо смешать в блендере.

Фруктово-овощной заряд на весь день

Вам понадобится:

  • одно яблоко
  • одна морковь
  • один свежий огурец
  • 20 гр имбиря
  • долька лимона
  • две чайные ложки семян чиа

Ингредиенты пропустить через соковыжималку, смешать в блендере. К этому напитку можно добавить ложку йогурта, овсяных хлопьев, киноа, творога или гранолы — всё это даст дополнительный заряд энергии.

Интенсивное восстановление

Вам понадобится:

  • 200 мл кокосовой воды
  • 100 мл миндального молока
  • 50 гр клубники
  • 30 гр черники

Все нужно смешать в блендере.

Эксперт добавила, что миндальное молоко — белок, он придает эластичность мышцам и способствует их росту. Ягоды черники — сильный антиоксидант, а кокосовая вода обладает восстанавливающим эффектом, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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