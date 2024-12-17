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Спорт для настоящих мужчин: топ-5 упражнений от Скалы Джонсона

1:20
Спорт

Первый раз Дуэйн Джонсон появился на арене мирового рестлинга в 1996 году, и с тех пор он неустанно тренируется. При этом он снялся более чем в 40 фильмах.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

5 любимых упражнений Скалы

  1. "Ягодичная акула" (Pit Shark). Джонсон делает 3 подхода по 15 повторений. Перерыв между подходами — 10 секунд. Это отлично прокачивает ноги, пишет "Чемпионат".
  2. Приседания со штангой на спине. Джонсон за свою жизнь перенёс пять операций на колени, экстренную операции на грыжу, разрыв пятки и другие повреждения ног, поэтому к тренировкам нижней части тела он подходит тщательно и серьёзно. Он делает 4 подхода по 12 раз.
  3. Отжимания. Это упражнение можно делать в любое время и в любом месте, и даже не нужно записываться в зал — 4 подхода до отказа мышц.
  4. Подтягивания на турнике. Актер делает это упражнение с тяжёлыми цепями, чтобы создать дополнительную нагрузку на шею, но сам он говорит, что это необязательно.
  5. Подъём гантелей на бицепс стоя. У Скалы уходит много времени на прокачку рук. Главное — выжать из себя по максимуму.

Уточнения

Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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