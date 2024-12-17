Спорт для настоящих мужчин: топ-5 упражнений от Скалы Джонсона

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Первый раз Дуэйн Джонсон появился на арене мирового рестлинга в 1996 году, и с тех пор он неустанно тренируется. При этом он снялся более чем в 40 фильмах.

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5 любимых упражнений Скалы

"Ягодичная акула" (Pit Shark). Джонсон делает 3 подхода по 15 повторений. Перерыв между подходами — 10 секунд. Это отлично прокачивает ноги, пишет "Чемпионат". Приседания со штангой на спине. Джонсон за свою жизнь перенёс пять операций на колени, экстренную операции на грыжу, разрыв пятки и другие повреждения ног, поэтому к тренировкам нижней части тела он подходит тщательно и серьёзно. Он делает 4 подхода по 12 раз. Отжимания. Это упражнение можно делать в любое время и в любом месте, и даже не нужно записываться в зал — 4 подхода до отказа мышц. Подтягивания на турнике. Актер делает это упражнение с тяжёлыми цепями, чтобы создать дополнительную нагрузку на шею, но сам он говорит, что это необязательно. Подъём гантелей на бицепс стоя. У Скалы уходит много времени на прокачку рук. Главное — выжать из себя по максимуму.

Уточнения

Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.



