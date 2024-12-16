В 60 лет выглядеть на 30 поможет этот японский секрет долголетия

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Многие могут заметить, как в 60 лет "колени стали уже не те", да и "спина побаливает к дождю", а некоторые — уловить эти изменения в своём организме уже в 30 лет. Но все замечали как стареют люди в Японии? Почему эта страна бьёт все рекорды по продолжительности жизни, а пожилые женщины как будто застыли на границе между 30 и 40 годами? О японском секрете долголетия расскажем в этой статье.

Фото: Wikimedia Commons by Kristoffer Trolle from Copenhagen, Denmark is licensed under Public domain Киото, храм, японки в кимоно

Есть несколько факторов, проработав которые, можно замедлить старение на клеточном уровне:

правильное сбалансированное питание;

сниженный уровень стресса;

фактор среды — экология;

достаточное количество солнечного света;

комфортная среда проживания — условия жизни.

Японцы — одни из первых, кто начал изучать качество и продолжительность жизни как два неразделимых понятия. Учёные погрузились в изучение вопроса о том, как замедлить старение организма на клеточном уровне, и сделать суставы более долговечными.

Тогда они и обнаружили уникальное вещество — коллаген.

Это каркас, "строительный материал" всех соединительных тканей в нашем организме. Он отвечает за работу суставов, связок и костей, за качество кожи. Организм сам вырабатывает коллаген, но с возрастом его синтез снижается, пишет "Чемпионат".

Со временем учёные всего мира пришли к выводу, что запасы коллагена в организме можно и нужно восполнять. Для этого существуют специальные добавки, но лучше всего есть продукты, в которых он содержится. Например: лосось, тунец и форель с кожей, ягоды, мясо, птица, яйца, субпродукты.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

