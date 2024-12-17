Сильная мотивация: 5 лучших фильмов о спорте

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Эти 5 фильмов о спорте дадут мощный заряд мотивации на тренировки и здоровый образ жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ экран в кинотеатре

"Хулиганы" (США, Великобритания 2004)

Съемки фильма разрешили проводить на стадионе "Вест Хэма", поскольку руководство клуба полагало, что картина о футболе. Когда после съёмок они узнали, что в фильме пойдёт речь о футбольных хулиганах, то постарались как можно быстрее "откреститься" от этого проекта.

"Игра по чужим правилам" (США, 2006)

Это история тренера студенческой баскетбольной сборной из Техаса Дона Хэскинса.

"Ураган" (США, 1999)

Фильм основан на реальных событиях. Это история из жизни боксёра Рубина Картера, который претендовал на чемпионский титул в среднем весе.

"Воин" (США, 2011)

Ради роли в этом фильме Том Харди набрал 12 кг мышечной массы, пишет "Чемпионат".

"Гонка" (Великобритания, Германия, 2013)

Эта картина про золотое время Формулы-1. Два соперника в истории гонок — англичанин Джеймс Хант и австриец Ники Лауда — доводят себя до предела физической и психологической выносливости.

Уточнения

Кинемато́граф (от греч. κινημα, род. п. κινηματος — движение и греч. γραφω — писать, рисовать; то есть «записывающий движение») — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.

