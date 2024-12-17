Худеем без травм: 5 правил, чтобы не повредить тело на пробежке

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Чтобы уберечься от самых типичных и распространённых травм, получаемых спортсменами во время тренировок, помогут эти пять правил.

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Помощь тренера

Прежде чем вы отправитесь на стадион или задумаетесь о подготовке к серьёзным соревнованиям, стоит пройти пробное занятие с тренером, который сможет посмотреть на вас со стороны и поставить правильную беговую технику.

Это поможет не только снизить ударную нагрузку, но и научиться бежать дольше, дальше и быстрее.

Разминка и заминка

Эта часть тренировки помогает подготовить организм к предстоящим занятиям спортом. Благодаря ей повышается температура мышц, связок и тканей, таким образом они становятся более гибкими.

Обувь

Кроссовки очень важны во время любых тренировок. Изношенность обуви, например, может привести к неожиданной травме на тренировке. Кроме того, у обуви должна быть хорошая амортизация, также она не должна вам быть "впритык" или болтаться на вашей стопе, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

