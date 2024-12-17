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Владимир Путин сообщил, что россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже

1:15
Спорт

Президент России Владимир Путин сообщил, что россияне восхищены результатами российских паралимпийцев на Играх в Париже, сообщает "Матч ТВ".

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент России Владимир Путин

"Мы не просто гордимся, а искренне и глубоко восхищаемся вами. Сам факт, что человек с ограничениями по здоровью занимается спортом, вдохновляет миллионы людей", — поделился Владимир Путин.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачёте, где их результаты не учитывались официально, они заняли восьмое место.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда необходимых условий.

 

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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