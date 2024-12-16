Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три миллиона бутылок в мусор: в эталонной воде нашли фекалии
Марс лишён воды: новые открытия разрушают мечты учёных
Шаурма на её исторической родине разочаровала тревел-блогера из России
Можно ли делить таблетки и свечи?
Производство автомобилей Solaris на заводе АГР достигло новой отметки
Яблочный пирог в кружке: быстрый и вкусный десерт буквально за несколько минут
Что делать с «рогатыми» томатами: советы по уходу и предотвращению наростов
Линолеум, который прослужит десятилетия: 5 главных критериев выбора
Самые стильные аксессуары из 90-х, которые снова в тренде

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева была признана спортсменкой года в Германии

1:09
Спорт

Гимнастка Дарья Варфоломеева, выступающая за Германию, удостоена звания спортсменки года в этой стране. В социальных сетях спортсменка поделилась своими эмоциями, назвав этот год невероятным для себя.

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

"Это был невероятный год, и я бесконечно благодарна, что мои достижения видят и признают", — поделилась Дарья Варфоломеева.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле. В 2018 году вместе с родителями она переехала в Германию.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Варфоломеева завоёвывала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеева завоевала пять золотых медалей, одержав победу во всех индивидуальных упражнениях, а также стала серебряным призёром в командных соревнованиях.

В августе 2024 года Варфоломеева, представляющая сборную Германии, была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.

 

Уточнения

Дарья Дмитриевна Варфоломеева (нем. Darja Varfolomeev; род. 4 ноября 2006, Барнаул, Россия) — немецкая художественная гимнастка российского происхождения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях
Еда и рецепты
Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях Аудио 
Незабываемый куриный бульон: тонкости приготовления
Еда и рецепты
Незабываемый куриный бульон: тонкости приготовления
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Можно ли делить таблетки и свечи?
Производство автомобилей Solaris на заводе АГР достигло новой отметки
Яблочный пирог в кружке: быстрый и вкусный десерт буквально за несколько минут
Что делать с «рогатыми» томатами: советы по уходу и предотвращению наростов
Линолеум, который прослужит десятилетия: 5 главных критериев выбора
Самые стильные аксессуары из 90-х, которые снова в тренде
В Европе задумали создать новую Сирию после падения Асада
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева была признана спортсменкой года в Германии
На какие два типа делятся собаки зимой?
На удачу: уникальные овощи со «змеиными» названиями для вашего огорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.