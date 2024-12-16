Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева была признана спортсменкой года в Германии

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Гимнастка Дарья Варфоломеева, выступающая за Германию, удостоена звания спортсменки года в этой стране. В социальных сетях спортсменка поделилась своими эмоциями, назвав этот год невероятным для себя.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная гимнастка

"Это был невероятный год, и я бесконечно благодарна, что мои достижения видят и признают", — поделилась Дарья Варфоломеева.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле. В 2018 году вместе с родителями она переехала в Германию.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Варфоломеева завоёвывала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеева завоевала пять золотых медалей, одержав победу во всех индивидуальных упражнениях, а также стала серебряным призёром в командных соревнованиях.

В августе 2024 года Варфоломеева, представляющая сборную Германии, была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.

Уточнения

Дарья Дмитриевна Варфоломеева (нем. Darja Varfolomeev; род. 4 ноября 2006, Барнаул, Россия) — немецкая художественная гимнастка российского происхождения.

