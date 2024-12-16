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Венгрия смогла добиться исключения ОКР из пакета санкций ЕС

1:10
Спорт

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия смогла добиться исключения Олимпийского комитета России из 15-го пакета санкций Евросоюза, передаёт РИА Новости.

сийярто
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сийярто

"Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России. И двух российских футбольных команд первого звена", — сообщил Петер Сийярто.

После начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. На Олимпиаду смогли приехать 15 россиян. В финал олимпийского турнира в теннисном парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные атлеты из России не смогли завоёвывать медали Игр.

Уточнения

Петер Сийярто (венг. Szijjártó Péter; род. 30 октября 1978, Комаром) — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года.

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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