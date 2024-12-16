Олимпийский чемпион Васильев обвинил Международный союз биатлонистов в русофобии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что российским спортсменам не стоит рассчитывать на участие в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Его слова передаёт Sport24.
"В биатлоне сейчас плохая ситуация. Во главе IBU на сегодняшний день одни русофобы. Они ненавидят русских и всё, что связно с Россией. Даже на нейтральный статус не приходится рассчитывать", — поделился Дмитрий Васильев.
Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года принял решение допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе. Однако российские биатлонисты решили пропустить этапы Кубка мира и IBU в конце сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределённый срок.
В минувшем сезоне российские спортсмены участвовали лишь во внутренних соревнованиях. Для повышения уровня конкуренции в них были приглашены биатлонисты из Белоруссии.
Дми́трий Влади́мирович Васи́льев — советский биатлонист и российский спортивный функционер.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.