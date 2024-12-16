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Олимпийский чемпион Васильев обвинил Международный союз биатлонистов в русофобии

1:13
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что российским спортсменам не стоит рассчитывать на участие в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Его слова передаёт Sport24.

Дмитрий Васильев
Фото: commons.wikimedia.org by Vk 404, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Васильев

"В биатлоне сейчас плохая ситуация. Во главе IBU на сегодняшний день одни русофобы. Они ненавидят русских и всё, что связно с Россией. Даже на нейтральный статус не приходится рассчитывать", — поделился Дмитрий Васильев.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года принял решение допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе. Однако российские биатлонисты решили пропустить этапы Кубка мира и IBU в конце сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределённый срок.

В минувшем сезоне российские спортсмены участвовали лишь во внутренних соревнованиях. Для повышения уровня конкуренции в них были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

 

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Васи́льев  — советский биатлонист и российский спортивный функционер.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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