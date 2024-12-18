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Как сохранить здоровье: программа тренировок для занятых людей

3:43
Спорт

Хотите начать заниматься спортом, но не знаете, с чего начать? Для поддержания хорошей физической формы достаточно включить в свою жизнь три типа тренировок: аэробные упражнения, силовые нагрузки и упражнения на растяжку. Этот комплекс укрепит сердце, мышцы, суставы и повысит общее качество жизни.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Аэробные упражнения

Аэробные тренировки — это физические нагрузки, которые увеличивают потребление кислорода и заставляют сердце работать активнее. Они полезны для сердца, сосудов и помогают справляться со стрессом благодаря выработке эндорфинов — гормонов счастья.

Примеры упражнений

  • Быстрая ходьба.
  • Бег трусцой.
  • Велосипед.
  • Катание на беговых лыжах или роликах.
  • Плавание.

Польза аэробных упражнений

  • Укрепляют сердечно-сосудистую систему.
  • Повышают уровень энергии.
  • Помогают справляться со стрессом.
  • Сжигают калории и способствуют похудению.

Рекомендации

  • Занимайтесь аэробными упражнениями минимум три раза в неделю по 30 минут.
  • Стремитесь поддерживать пульс на уровне 65–85% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС).

Силовые упражнения

Силовые тренировки направлены на развитие мышечной силы и поддержание мышечной массы. Они помогают предотвратить возрастную потерю мышечной ткани, укрепляют суставы и улучшают внешний вид.

Примеры упражнений

  • Упражнения с гантелями.
  • Занятия на силовых тренажерах.
  • Тренировки с эспандерами.

Польза силовых тренировок

  • Увеличение мышечной массы.
  • Укрепление костей и суставов.
  • Улучшение гормонального фона.
  • Повышение метаболизма.

Рекомендации

  • Занимайтесь силовыми тренировками 2–3 раза в неделю.
  • Выбирайте такой уровень сопротивления, чтобы последние повторения давались с трудом.

Упражнения на растяжку

Растяжка помогает сохранить гибкость, предотвратить травмы и улучшить осанку. Это особенно важно, поскольку с возрастом мышцы и суставы теряют подвижность.

Примеры упражнений

  • Йога.
  • Статические упражнения на растяжение мышц.

Польза растяжки

  • Уменьшение мышечного напряжения.
  • Улучшение гибкости и подвижности суставов.
  • Профилактика возрастных изменений осанки.

Рекомендации

  • Выполняйте растяжку после каждой тренировки.
  • Задерживайтесь в положении растяжки на 20–30 секунд.
  • Избегайте пружинистых движений.

Примерная программа тренировок

Аэробные упражнения

  • 3–5 раз в неделю по 30 минут (например, бег трусцой или плавание).

Силовые упражнения

  • 2–3 раза в неделю с использованием гантелей, тренажеров или эспандеров.

Растяжка

  • После каждой аэробной и силовой тренировки уделяйте 10–15 минут упражнениям на растяжение верхней и нижней частей тела.

Советы для начинающих

Начинайте с малого

Не перегружайте организм на старте — увеличивайте интенсивность постепенно.

Тренируйтесь регулярно

Запланируйте занятия заранее и следуйте своему расписанию.

Прислушивайтесь к телу

Если вы чувствуете боль или усталость, дайте себе отдых.

Комбинируйте нагрузки

Разнообразие поможет вам тренировать разные группы мышц и не уставать от рутины.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние - любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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