Как сохранить здоровье: программа тренировок для занятых людей

Хотите начать заниматься спортом, но не знаете, с чего начать? Для поддержания хорошей физической формы достаточно включить в свою жизнь три типа тренировок: аэробные упражнения, силовые нагрузки и упражнения на растяжку. Этот комплекс укрепит сердце, мышцы, суставы и повысит общее качество жизни.
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Аэробные упражнения
Аэробные тренировки — это физические нагрузки, которые увеличивают потребление кислорода и заставляют сердце работать активнее. Они полезны для сердца, сосудов и помогают справляться со стрессом благодаря выработке эндорфинов — гормонов счастья.
Примеры упражнений
Быстрая ходьба.
Бег трусцой.
Велосипед.
Катание на беговых лыжах или роликах.
Плавание.
Польза аэробных упражнений
Укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Повышают уровень энергии.
Помогают справляться со стрессом.
Сжигают калории и способствуют похудению.
Рекомендации
Занимайтесь аэробными упражнениями минимум три раза в неделю по 30 минут.
Стремитесь поддерживать пульс на уровне 65–85% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС).
Силовые упражнения
Силовые тренировки направлены на развитие мышечной силы и поддержание мышечной массы. Они помогают предотвратить возрастную потерю мышечной ткани, укрепляют суставы и улучшают внешний вид.
Примеры упражнений
Упражнения с гантелями.
Занятия на силовых тренажерах.
Тренировки с эспандерами.
Польза силовых тренировок
Увеличение мышечной массы.
Укрепление костей и суставов.
Улучшение гормонального фона.
Повышение метаболизма.
Рекомендации
Занимайтесь силовыми тренировками 2–3 раза в неделю.
Выбирайте такой уровень сопротивления, чтобы последние повторения давались с трудом.
Упражнения на растяжку
Растяжка помогает сохранить гибкость, предотвратить травмы и улучшить осанку. Это особенно важно, поскольку с возрастом мышцы и суставы теряют подвижность.
Примеры упражнений
Йога.
Статические упражнения на растяжение мышц.
Польза растяжки
Уменьшение мышечного напряжения.
Улучшение гибкости и подвижности суставов.
Профилактика возрастных изменений осанки.
Рекомендации
Выполняйте растяжку после каждой тренировки.
Задерживайтесь в положении растяжки на 20–30 секунд.
Избегайте пружинистых движений.
Примерная программа тренировок
Аэробные упражнения
3–5 раз в неделю по 30 минут (например, бег трусцой или плавание).
Силовые упражнения
2–3 раза в неделю с использованием гантелей, тренажеров или эспандеров.
Растяжка
После каждой аэробной и силовой тренировки уделяйте 10–15 минут упражнениям на растяжение верхней и нижней частей тела.
Советы для начинающих
Начинайте с малого
Не перегружайте организм на старте — увеличивайте интенсивность постепенно.
Тренируйтесь регулярно
Запланируйте занятия заранее и следуйте своему расписанию.
Прислушивайтесь к телу
Если вы чувствуете боль или усталость, дайте себе отдых.
Комбинируйте нагрузки
Разнообразие поможет вам тренировать разные группы мышц и не уставать от рутины.
Уточнения
Аэро́бное упражне́ние - любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.