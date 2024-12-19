Почему ваше тело не меняется: секрет в повторениях

Тренировки на силу и массу требуют разного подхода, поскольку направлены на развитие разных типов мышечных волокон. Однако их комбинирование позволяет достичь наилучших результатов, прорабатывая мышцы комплексно.
Разберёмся, сколько повторений делать и как выбрать подходящий вариант для ваших целей.
Они толще и быстрее сокращаются, чем медленные, но быстро устают. Такие волокна лучше всего реагируют на высокоинтенсивные, короткие нагрузки, продолжительность которых не превышает 30-60 секунд.
Эти волокна медленно сокращаются, отличаются низкой утомляемостью и способны долго работать. Они лучше развиваются при длительных и умеренных нагрузках.
Для гармоничного развития необходимо тренировать оба типа волокон, чередуя нагрузки на силу и на массу.
Для развития силы лучше всего подходят короткие сеты с малым количеством повторений:
Такая нагрузка стимулирует быстрые мышечные волокна, что способствует росту силы и умеренной гипертрофии (утолщению мышц).
Для набора мышечной массы важно увеличить время работы мышц под нагрузкой:
Эта схема активирует медленные мышечные волокна, стимулируя их рост.
Тренировки на силу и массу не исключают друг друга, а дополняют. Меняйте программы, экспериментируйте с количеством повторений и подходов, чтобы задействовать все типы мышечных волокон.
Это поможет вам достичь сбалансированного развития, улучшить силовые показатели и увеличить мышечную массу.
Миоци́ты (от др.-греч. μῦς — «мышца» + др.-греч. κύτος — «клетка»), или мы́шечные клетки — особый тип клеток, составляющий основную часть мышечной ткани.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.