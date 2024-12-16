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Правила успешной растяжки – что должен знать новичок?

Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, Акулина Бахтурина, в интервью с "Лентой.ру" поделилась советами по занятиям растяжкой для начинающих.

Растяжка
Фото: wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Растяжка

Бахтурина порекомендовала придерживаться регулярного расписания тренировок и начинать растяжку только после разминки. Она также предостерегла новичков от выполнения слишком сложных упражнений и предложила обратиться к профессиональным тренерам для разработки индивидуальной программы занятий и корректного освоения техники.

Эксперт подчеркнула, что растяжка может быть как частью силового тренинга, так и самостоятельным занятием. В первом случае достаточно выделить 10-15 минут в конце основной тренировки, а во втором можно посвятить полноценный час на выполнение комплекса, включая разминку.

По утверждению тренера Акулины Бахтуриной, занятия растяжкой можно проводить каждый день.

"Лучше ограничить длительность тренировок до 20 минут, в качестве утренней зарядки или вечерней разминки, выполняя простые и комфортные упражнения", — отметила она.

Тренер отметила, что регулярная практика этой активности способствует повышению мобильности суставов и общей гибкости тела, помогает улучшить циркуляцию лимфы и справиться с отёками. Однако важно помнить, что растяжка противопоказана при обострении хронических заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, а также после недавних травм или операций, и в период вирусных инфекций, таких как ОРВИ и грипп.

Уточнения

Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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